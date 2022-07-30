Кит, занесенный в Красную книгу, попал в сети в Охотском море

По данным издания, животное, попавшее в ловушку, обнаружили туристы во время прогулки на катере. Они проинформировали зоозащитников и ученых, которые в экстренном порядке начали поиски кита.

Они продолжались два дня, в течение которых животное скинул часть веревок, постоянно меняя свое местоположение. Однако, полностью кит освободиться не смог.

По словам экспертов, животное устало, у него произошел стресс.

Спасатели разрабатывают ход дальнейшей операции, несмотря на опасность для людей, чтобы уберечь жизнь редкого животного. Гибель одного из 300 оставшихся гренландских китов грозит виду вымиранием.

Ранее застрявший на острове в Охотском море кит смог самостоятельно выбраться в море. 40-тонное животное село на мель, заплыв во время прилива в устье реки на острове Большой Шантар, пишет Интерфакс.

