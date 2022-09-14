Киргизия и Таджикистан сообщили о жертвах перестрелок на границе

В погранслужбе Таджикистана заявили, что в ходе обстрела со стороны Киргизии погибли два таджикистанских пограничника, шестеро ранены, также осколочные ранения получили пять мирных жителей, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности сообщили о двух гражданах Киргизии, получивших ранения.

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

Перестрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши началась утром 14 сентября. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка — уже в местности Как-Сай.

Ранее стало известно о том, что таджикский пограничник погиб при инциденте на границе с Киргизией, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаСтрельбаТаджикистанКиргизия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры