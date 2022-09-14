Киргизия и Таджикистан сообщили о жертвах перестрелок на границе

В погранслужбе Таджикистана заявили, что в ходе обстрела со стороны Киргизии погибли два таджикистанских пограничника, шестеро ранены, также осколочные ранения получили пять мирных жителей, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности сообщили о двух гражданах Киргизии, получивших ранения.