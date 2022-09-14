Киргизия и Таджикистан сообщили о жертвах перестрелок на границе
В погранслужбе Таджикистана заявили, что в ходе обстрела со стороны Киргизии погибли два таджикистанских пограничника, шестеро ранены, также осколочные ранения получили пять мирных жителей, сообщает РИА Новости.
В свою очередь, в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности сообщили о двух гражданах Киргизии, получивших ранения.
Перестрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши началась утром 14 сентября. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка — уже в местности Как-Сай.
Ранее стало известно о том, что таджикский пограничник погиб при инциденте на границе с Киргизией, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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