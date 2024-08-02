Кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате в Москве эвакуировали

Кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате в Москве эвакуирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию кинотеатра.

Причина эвакуации в настоящее время неизвестна.

Из Большого театра в Москве эвакуировали около тысячи человек

Очевидцы сообщают, что из динамиков звучит информация о некой «чрезвычайной ситуации».

Ранее информация о проведении эвакуации в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате появилась в Telegram-каналах, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:МоскваЭвакуацияКинотеатр

Горячие новости

Все новости

партнеры