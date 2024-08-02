Кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате в Москве эвакуировали
2 августа 202421:41
Кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате в Москве эвакуирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию кинотеатра.
Причина эвакуации в настоящее время неизвестна.
Очевидцы сообщают, что из динамиков звучит информация о некой «чрезвычайной ситуации».
Ранее информация о проведении эвакуации в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате появилась в Telegram-каналах, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru