Кинологи обследуют вернувшийся в Хабаровск самолёт
27 января 202010:46
Самолёт Хабаровск-Москва, вынужденно развернувшийся из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, благополучно вернулся в аэропорт вылета.
По данным источника агентства «Интерфакс», пассажиры и экипаж покинули воздушное судно. Сейчас самолёт обследуют кинологи. Они пока не нашли опасных предметов.
Ранее сообщалось, что на борту самолёта находились более 250 человек.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:СамолётУгроза Взрыва
Горячие новости
- Глава Чувашии отказался считать шутку над пожарным оскорбительной
- Более 100 россиян находятся в эпицентре вспышки коронавируса
- Правительство Ингушетии отправлено в отставку
- В Совфеде призвали не паниковать по вопросу индексации пенсий
- Самолёт Хабаровск-Москва изменил курс из-за анонимной угрозы