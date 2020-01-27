Кинологи обследуют вернувшийся в Хабаровск самолёт

Самолёт Хабаровск-Москва, вынужденно развернувшийся из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, благополучно вернулся в аэропорт вылета.

По данным источника агентства «Интерфакс», пассажиры и экипаж покинули воздушное судно. Сейчас самолёт обследуют кинологи. Они пока не нашли опасных предметов.

Ранее сообщалось, что на борту самолёта находились более 250 человек.

