Килограмм мефедрона обнаружили у пассажира такси

Отмечается, что для проверки документов водителя остановили сотрудники Госавтоинспекции. Они также обратили внимание на клиента такси, который занервничал и попытался уйти от ответа на вопрос, имеются ли при нем запрещенные предметы и вещества. На место происшедствия была вызвана следственно-оперативная группа.

При пассажире такси был обнаружен пакет с четырьмя большими свертками с неизвестным веществом. Кроме того, в карманах злоумышленника находились еще 59 свертков. Проведенное исследование выявило содержание мефедрона в изъятом веществе.

Против мужчины следственные органы возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет колонии. Злоумышленника отправили под стражу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, попытавшуюся сбыть крупную партию наркотических веществ, в Воронежской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

