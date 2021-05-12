«Казанский стрелок» арестован на два месяца
Советский районный суд Казани в среду арестовал на два месяца Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве школьников 11 мая.
Он будет заключения под стражу до 11 июля. Именно о таком сроке просил суд следователь.
Сам Галявиев заявил в суде, что не имеет ничего против ареста. По словам прокурора, обвиняемый полностью признал вину.
Адвокат Галявиева Александр Гиляжев заявил перед началом суда, что согласится с выбранной мерой пресечения, добавив, что не видел подзащитного до суда.
В результате стрельбы в школе №175 в Казани, которую устроил 11 мая утром 19-летний Ильназ Галявиев, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семеро восьмиклассников. Власти Татарстана подтвердили гибель двух учителей. 23 пострадавших остаются в больницах. Девятерых из них эвакуировали на самолете из Казани в Москву.
Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура, во всех школах Казани занятия сегодня отменены. Атаковавший гимназию был задержан, первые показания он давал накануне.
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