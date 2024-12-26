Казахстан: В авиакатастрофе в Актау погибли 7 россиян

При крушении авиалайнера Azerbaijan Airlines в районе Актау погибли семь российских граждан, сообщает «Казинформ» со ссылкой на главу Минтранса Казахстана Марата Карабаева.

Из пяти членов экипажа разбившегося в Актау самолета трое выжили

Еще девять россиян выжили. Наибольшее число погибших среди граждан Азербайджана — 23 человека из 37, находившихся на борту.

Ранее стало известно, что самолет, рухнувший в районе Актау, 22 декабря выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС Казахстана
ТЕГИ:КазахстанКрушение Самолета

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