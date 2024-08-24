Кавер-группа «Монако Джем» чуть не разбилась на самолете в Якутии

Кавер-группа «Монако Джем» находилась в упавшем в Якутии самолете Ан-2. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что на борту кроме восьми музыкантов также были два пилота и техник. Группа летела в Якутск с корпоратива золотодобытчиков, однако за несколько километров от населенного пункта Солнечный Усть-Майского района республики у судна отказал двигатель, и оно упало в лесу.

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По данным источника, летчики смогли безопасно посадить самолет. В результате инцидента никто не пострадал. По факту аварийной посадки Ан-2 началась проверка.

Ранее RT сообщил о крушении самолета Ту-22М3 в Иркутской области.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествиеМузыкаКрушение СамолетаЯкутскМузыканты

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