Кавер-группа «Монако Джем» чуть не разбилась на самолете в Якутии
Кавер-группа «Монако Джем» находилась в упавшем в Якутии самолете Ан-2. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Известно, что на борту кроме восьми музыкантов также были два пилота и техник. Группа летела в Якутск с корпоратива золотодобытчиков, однако за несколько километров от населенного пункта Солнечный Усть-Майского района республики у судна отказал двигатель, и оно упало в лесу.
По данным источника, летчики смогли безопасно посадить самолет. В результате инцидента никто не пострадал. По факту аварийной посадки Ан-2 началась проверка.
Ранее RT сообщил о крушении самолета Ту-22М3 в Иркутской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru