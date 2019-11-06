Известная французская актриса Катрин Денев экстренно госпитализирована в одну из парижских клиник. Об этом сообщает Le Parisien. Источник не сообщает ни её диагноза, ни название медицинского учреждения, где находится Денёв. Известно лишь то, что актриса нуждается в проведении серьёзных обследований.

Денёв является одним из символов французского кинематографа. Актриса стала настоящей звездой еще вначале своей карьеры. В 1964 она исполнила роль Женевьевы в фильме «Шербурские зонтики». Фильм удостоился Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Как отмечает РИА ФАН, именно Денев ввела моду на прическу «конский хвост», повязанный лентой, и яркие пальто.