Катрин Денев экстренно госпитализирована
Известная французская актриса Катрин Денев экстренно госпитализирована в одну из парижских клиник. Об этом сообщает Le Parisien. Источник не сообщает ни её диагноза, ни название медицинского учреждения, где находится Денёв. Известно лишь то, что актриса нуждается в проведении серьёзных обследований.
Денёв является одним из символов французского кинематографа. Актриса стала настоящей звездой еще вначале своей карьеры. В 1964 она исполнила роль Женевьевы в фильме «Шербурские зонтики». Фильм удостоился Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Как отмечает РИА ФАН, именно Денев ввела моду на прическу «конский хвост», повязанный лентой, и яркие пальто.
Ранее НСН писала, что актер театра и кино Виктор Балабанов экстренно госпитализирован в столице, об этом сообщает «Пятый канал». Источник отмечает, что у известного артиста возникли проблемы с сердцем – у Виктора Балабанова диагностирована желудочная тахикардия. Других подробностей о состоянии актёра пока нет.
Напомним, Виктор Балабанов получил известность и признание публики, исполнив множество ролей не только на театральных подмостках, но и в популярных сериалах. В их числе «Солдаты», «Зверобой», «Час Волкова» и «Глухарь».
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