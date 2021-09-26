Катастрофу Ан-26 под Хабаровском спровоцировала ошибка пилотирования. Из-за усталости экипаж разбившегося самолёта мог совершить неправильный манёвр при развороте. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, на это указывают «первые данные, полученные при расшифровке средств объективного контроля. Также об этом свидетельствуют данные опросов диспетчерского и технического персонала.

Катастрофа развивалась стремительно, у экипажа не было шансов избежать столкновения. «После выхода из облачности в манёвре на низкой высоте расстояние до препятствия (сопки) было слишком незначительным, а скорость слишком высокой чтобы можно было предпринять меры к предотвращению столкновения: выполнить разворот или изменить эшелон», — сказал СМИ источник. При этом самолёт, по предварительным данным, был исправен вплоть до момента столкновения.

Ранее стало известно, что на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае продолжается поиск чёрных ящиков.







