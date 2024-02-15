Каспарову выписали новый иноагентский штраф
15 февраля 202412:15
Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей шахматиста Гарри Каспарова (признан иноагентом) из-за отсутствия маркировки иноагента в своих интернет-публикациях. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд признал Каспарова Г.К. виновным в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ», - уточнили в суде.
Это третий штраф для Каспарова за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. В случае неоднократного нарушения этого закона ему может грозить уголовная ответственность, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru