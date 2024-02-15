Каспарову выписали новый иноагентский штраф

Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей шахматиста Гарри Каспарова (признан иноагентом) из-за отсутствия маркировки иноагента в своих интернет-публикациях. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Суд признал Каспарова Г.К. виновным в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ», - уточнили в суде.

Это третий штраф для Каспарова за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. В случае неоднократного нарушения этого закона ему может грозить уголовная ответственность, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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