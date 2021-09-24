Карымский вулкан на Камчатке выбросил четырехкилометровый столб пепла

Карымский вулкан на Камчатке продолжает «умеренно извергаться», он выбросил столб пепла на высоту до 4 тысяч метров. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.



«Спутниковые данные KVERT показали, что пепел поднялся до четырех километров над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на 15 километров к северо-востоку от вулкана», - цитирует сообщение группы РИА Новости.

Отмечается, что шлейф из пепла улетел в сторону Кроноцкого залива, населенные пункты и пути следования самолетов в этом районе отсутствуют. Туристических групп в этом месте сейчас также нет.

Вулкан Карымский расположен в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике, в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Вулкан достигает 1486 метров в высоту.

Ранее около 5 тысяч жителей испанского острова Пальма, входящего в Канарский архипелаг в Атлантическом океане, были эвакуированы из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

