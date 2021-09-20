На Канарах жителей эвакуировали из-за извержения вулкана

Около 5 тысяч жителей испанского острова Пальма, входящего в Канарский архипелаг в Атлантическом океане, были эвакуированы из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает "Интерфакс".



"Людей просят быть предельно осторожными и держаться подальше от зоны извержения, чтобы избежать ненужного риска", - передает агентство сообщение правительства региона.