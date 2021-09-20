На Канарах жителей эвакуировали из-за извержения вулкана
Около 5 тысяч жителей испанского острова Пальма, входящего в Канарский архипелаг в Атлантическом океане, были эвакуированы из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Людей просят быть предельно осторожными и держаться подальше от зоны извержения, чтобы избежать ненужного риска", - передает агентство сообщение правительства региона.
#ErupciónLaPalma #PEVOLCA Manténgase informado a través de los canales oficiales. No se desplace a la zona afectada. pic.twitter.com/DB5Kmy498N— 1-1-2 Canarias (@112canarias) September 19, 2021
Всего на острове проживает около 85 тысяч человек. Жителей пострадавших районов разместили во временных убежищах. Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес в своем официальном заявлении указал, что опасная зона покрыта лесами и является малонаселенной, при этом фотографии с места событий демонстрируют затопленные лавой улицы.
На остров прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес, он написал в своем аккаунте в Twitter, что экстренные службы готовы к скоординированной работе в этой местности. Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году, тогда это был вулкан Тенегия.
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