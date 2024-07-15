Канчельскис написал заявление в полицию после драки в баре

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил, что чувствует себя нормально после драки в московском баре, произошедшей после финала чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, конфликт возник не из-за футбольного матча. Он добавил, что подал заявление в полицию на своего обидчика, но не хочет афишировать дальнейшие шаги. Канчельскис отметил, что возможен суд и он будет ожидать его решения.