Канчельскис написал заявление в полицию после драки в баре
Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил, что чувствует себя нормально после драки в московском баре, произошедшей после финала чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
По его словам, конфликт возник не из-за футбольного матча. Он добавил, что подал заявление в полицию на своего обидчика, но не хочет афишировать дальнейшие шаги. Канчельскис отметил, что возможен суд и он будет ожидать его решения.
15 июля Telegram-канал Mash сообщил, что бывший футболист Андрей Канчельскис был инициатором конфликта. По словам очевидцев, он провел несколько часов в баре, выпивая и обмениваясь оскорблениями с другим посетителем. В итоге Канчельскис ударил оппонента в челюсть и получил ответный удар.
В пике своей карьеры Андрей Канчельскис являлся игроком «Манчестер Юнайтеда» стартового состава. Он до сих пор считается одним из ведущих игроков клуба эпохи под руководством Сэра Алекса Фергюсона. Канчельскис был победителем Кубка Англии и Суперкубка Европы, последний из которых завоевывал дважды, передает «Радиоточка НСН».
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