Камеры сняли момент нападения мужчины в платье на покупателей «Магнита» в Москве
На камеры видеонаблюдения попал момент нападения мужчины в женском платье на посетителей магазина «Магнит» в Москве на Каргопольской улице. Злоумышленник, вооруженный топором, ранил двух человек. Видео сегодня поступило в распоряжение «Известий».
В субботу злоумышленник напал на мужчину и женщину в «Магните». Пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, подозреваемый — Дмитрий С., который называет себя Дианой.
Ранее один человек погиб в США в результате стрельбы в магазине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru