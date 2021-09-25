Камеры сняли момент нападения мужчины в платье на покупателей «Магнита» в Москве

На камеры видеонаблюдения попал момент нападения мужчины в женском платье на посетителей магазина «Магнит» в Москве на Каргопольской улице. Злоумышленник, вооруженный топором, ранил двух человек. Видео сегодня поступило в распоряжение «Известий».

В субботу злоумышленник напал на мужчину и женщину в «Магните». Пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, подозреваемый — Дмитрий С., который называет себя Дианой.

Ранее один человек погиб в США в результате стрельбы в магазине.



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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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