Каменный мост в Воронеже рухнул из-за непогоды

Из-за сильных дождей в Воронеже рухнула опора Каменного моста, сообщают очевидцы.

МЧС: Ездить на электросамокатах в дождь запрещено

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Движение на дороге под мостом пока заблокировано.

Власти города планируют ввести режим ЧС из-за непогоды, сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

За вечер пятницы, 2 июня, в Москве выпало до четверти месячной нормы осадков, сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДождьВоронеж

Горячие новости

Все новости

партнеры