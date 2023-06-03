Каменный мост в Воронеже рухнул из-за непогоды

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Движение на дороге под мостом пока заблокировано.

Власти города планируют ввести режим ЧС из-за непогоды, сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

За вечер пятницы, 2 июня, в Москве выпало до четверти месячной нормы осадков, сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства, передает «Радиоточка НСН».

