Каменный мост в Воронеже рухнул из-за непогоды
3 июня 202318:40
Из-за сильных дождей в Воронеже рухнула опора Каменного моста, сообщают очевидцы.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Движение на дороге под мостом пока заблокировано.
Власти города планируют ввести режим ЧС из-за непогоды, сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.
За вечер пятницы, 2 июня, в Москве выпало до четверти месячной нормы осадков, сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru