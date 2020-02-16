Калининградский стрелок умер от ран
Мужчина, расстрелявший семью на улице Баранова в Калининграде, скончался в реанимации от полученных ран, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на СК региона.
После того, как мужчина убил супругов-предпринимателей и ранил их 13-летнего сына, он неудачно пытался покончить собой и был доставлен в местную больницу. В реанимации стрелок скончался.
«В больнице скорой помощи умер стрелок, который убил двумя часами ранее двух человек. Врачи не смогли его спасти. Как известно, он выстрелил в себя сам после расправы над знакомыми мужчиной и женщиной», - прокомментировали ситуацию в СКР.
По данным следователей, причиной убийства стала личная неприязнь между предпринимателями, торговавшими на Центральном рынке Калининграда.
Отмечается, что убитая калининградским стрелком женщина была беременна. Ее старший сын после ранения госпитализирован. Его жизнь вне опасности.
Ранее военный психолог, руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров предупредил в эфире НСН о появлении подражателей у лубянского стрелка, устроившего вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ на Лубянке 19 декабря. В результате погиб один сотрудник ведомства, еще пять человек ранены. Эксперт отметил, что при внимании СМИ к подобным инцидентам «найдется такой же человек, как этот, который также себя реализует».
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