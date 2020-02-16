Калининградский стрелок умер от ран

Мужчина, расстрелявший семью на улице Баранова в Калининграде, скончался в реанимации от полученных ран, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на СК региона.

После того, как мужчина убил супругов-предпринимателей и ранил их 13-летнего сына, он неудачно пытался покончить собой и был доставлен в местную больницу. В реанимации стрелок скончался.

«В больнице скорой помощи умер стрелок, который убил двумя часами ранее двух человек. Врачи не смогли его спасти. Как известно, он выстрелил в себя сам после расправы над знакомыми мужчиной и женщиной», - прокомментировали ситуацию в СКР.