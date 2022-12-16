Как снег на голову: Некие обломки упали с неба под Волгоградом

Неопознанные предметы упали с неба на землю в Еланском районе Волгоградской области. Экстренные службы при участии сотрудников МВД оцепили место падения, там работают представители МЧС и других ведомств.

Сигналы о падении неких металлических предметов от местных жителей стали поступать в пятницу утром, сообщил РБК в районной администрации Елани. Все данные переданы в местный отдел полиции, МЧС и другие службы. По предварительной информации, при падении предметов никто из людей не пострадал. Инфраструктура также не задета.