Как снег на голову: Некие обломки упали с неба под Волгоградом
Неопознанные предметы упали с неба на землю в Еланском районе Волгоградской области. Экстренные службы при участии сотрудников МВД оцепили место падения, там работают представители МЧС и других ведомств.
Сигналы о падении неких металлических предметов от местных жителей стали поступать в пятницу утром, сообщил РБК в районной администрации Елани. Все данные переданы в местный отдел полиции, МЧС и другие службы. По предварительной информации, при падении предметов никто из людей не пострадал. Инфраструктура также не задета.
Из слов очевидцев происшествия можно сделать вывод, что речь идёт о падении беспилотного летательного аппарат или ракеты. Два обломка упали в поле и в лесопосадке, ещё один предмет попал в сарай в соседнем селе Дубовое. Автотрасса рядом с Еланским районом перекрыта.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) не исключил, что Вооруженные силы Украины под Новый год попробуют нанести массированный удар по российской территории. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» после возвращения из зоны проведения специальной военной операции.
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