Каховская ГЭС попала под обстрел
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области Украины попала под обстрел. Об этом сообщается в новостных телеграм-каналах.
Отмечается, что сработала противовоздушная оборона.
В настоящее время Херсонская область находится под контролем российских военных. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что власти Украины планируют вернуть контроль над Херсоном к концу 2022 году.
Военная операция России на территории Украины длится уже почти семь месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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