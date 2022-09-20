Каховская ГЭС попала под обстрел

Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области Украины попала под обстрел. Об этом сообщается в новостных телеграм-каналах.

Отмечается, что сработала противовоздушная оборона.

В настоящее время Херсонская область находится под контролем российских военных. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что власти Украины планируют вернуть контроль над Херсоном к концу 2022 году.

Военная операция России на территории Украины длится уже почти семь месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



