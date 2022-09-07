CNN: Украина планирует вернуть Херсон к концу 2022 года
Власти Украины планируют вернуть Херсон, находящийся под контролем российских военных, к концу 2022 году. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальные лица США.
Украинский военный в конце августа заявил, что власти не обсуждают возможность нападения на Херсон. По его словам, этот вопрос неактуален в связи с превосходством российской артиллерии.
Ранее 24 августа российские военные пресекли попытку скрытно форсировать реку Ингулец в Херсонской области. В результате Вооруженные силы РФ ликвидировали более 80 бойцов.
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