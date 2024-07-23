Кадыров заявил о рейдерском захвате компании Wildberries
Активы компании Wildberries с начала июля 2024 года путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, о ситуации ему рассказал супруг владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук Роман. Мужчина рассказал Кадырову, что рейдеры оградили его жену от него и семерых детей.
Также отмечается, что мошенники даже не пытаются создать видимость естественности сделки, так как оборот Russ Outdoor в сто раз меньше Wildberries, а характер бизнеса компаний не совпадает по интересам.
«Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», - написал Кадыров.
Глава Чечни указал, что сделает всё возможное, чтобы не допустить масштабной махинации и вернуть в семью Татьяну Бакальчук. Он добавил, что данным вопросом поручено заняться депутату Госдумы Адаму Делимханову.
Ранее Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы Группа Russ объявили об объединении, цель которого заключается в создании новой цифровой платформы, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru