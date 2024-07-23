Кадыров заявил о рейдерском захвате компании Wildberries

По его словам, о ситуации ему рассказал супруг владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук Роман. Мужчина рассказал Кадырову, что рейдеры оградили его жену от него и семерых детей.

Также отмечается, что мошенники даже не пытаются создать видимость естественности сделки, так как оборот Russ Outdoor в сто раз меньше Wildberries, а характер бизнеса компаний не совпадает по интересам.

«Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», - написал Кадыров.

Глава Чечни указал, что сделает всё возможное, чтобы не допустить масштабной махинации и вернуть в семью Татьяну Бакальчук. Он добавил, что данным вопросом поручено заняться депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Ранее Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы Группа Russ объявили об объединении, цель которого заключается в создании новой цифровой платформы, сообщает 360.ru.

