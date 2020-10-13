СМИ: Трое силовиков погибли во время контртеррористической операции в Грозном

В столице Чеченской республики ликвидировали четырех боевиков, пишет ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Чечни.

Источник агентсва сообщил, что при боестолкновении погибли два сотрудника Росгвардии, убит полицейский. В данный момент правоохранительные органы завершили спецоперацию.

В Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне сообщили, что режим контртеррористической операции был введён в Октябрьском районе Грозного.

«Правоохранительными органами проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по получению упреждающей информации, а также приняты меры по усилению охраны и обороны объектов с массовым пребыванием людей», - говорится в сообщении оперштаба.

Ранее в Чечне во время спецоперации убили двоих предполагаемых боевиков 11 октября. Силовые структуры назвали ликвидацию частью контртеррористической операции.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ЛиквидацияБоевикиГрозный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры