СМИ: Трое силовиков погибли во время контртеррористической операции в Грозном

В столице Чеченской республики ликвидировали четырех боевиков, пишет ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Чечни.

Источник агентсва сообщил, что при боестолкновении погибли два сотрудника Росгвардии, убит полицейский. В данный момент правоохранительные органы завершили спецоперацию.

В Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне сообщили, что режим контртеррористической операции был введён в Октябрьском районе Грозного.

«Правоохранительными органами проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по получению упреждающей информации, а также приняты меры по усилению охраны и обороны объектов с массовым пребыванием людей», - говорится в сообщении оперштаба.



Ранее в Чечне во время спецоперации убили двоих предполагаемых боевиков 11 октября. Силовые структуры назвали ликвидацию частью контртеррористической операции.

