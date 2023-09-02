Кадыров поручил разобраться в конфликте с участием чеченского спортсмена в Москве

Ранее в столичном ТРЦ «Ривьера» произошла массовая драка с участием бойцов ММА, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Конфликт начался после адресованного Чурчаеву провокационного вопроса.

«По поручению... Рамзана Ахматовича Кадырова данный инцидент был взят мной под личный контроль. Отмечу, что по данной ситуации я нахожусь на связи с мэром Москвы и руководителями правоохранительных органов столицы», — написал Делимханов.

Парламентарий подчеркнул, что подобные происшествия осуждаются главой Чечни и народом республики. По словам Делимханова, поведение, идущее вразрез с чеченскими традициями и религией, будет пресекаться, а к зачинщикам применят самые жесткие меры.

«Чеченец в любой ситуации и в любом месте должен вести себя достойно и сдержанно», — указал депутат.

