Кадыров поручил разобраться в конфликте с участием чеченского спортсмена в Москве
Депутат Госдумы Адам Делимханов по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова взял под контроль дело о драке в Москве с участием чеченского спортсмена Шовхала Чурчаева. Об этом парламентарий сообщил в своем Tеlegram-канале.
Ранее в столичном ТРЦ «Ривьера» произошла массовая драка с участием бойцов ММА, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Конфликт начался после адресованного Чурчаеву провокационного вопроса.
«По поручению... Рамзана Ахматовича Кадырова данный инцидент был взят мной под личный контроль. Отмечу, что по данной ситуации я нахожусь на связи с мэром Москвы и руководителями правоохранительных органов столицы», — написал Делимханов.
Парламентарий подчеркнул, что подобные происшествия осуждаются главой Чечни и народом республики. По словам Делимханова, поведение, идущее вразрез с чеченскими традициями и религией, будет пресекаться, а к зачинщикам применят самые жесткие меры.
«Чеченец в любой ситуации и в любом месте должен вести себя достойно и сдержанно», — указал депутат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru