К месту обрушения многоэтажки в Нижнем Тагиле направили две аэромобильные бригады

Две авиамедицинские бригады направлены для помощи пострадавшим после обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле, сообщили в Минздраве России.

СМИ: Режим ЧС ввели в Нижнем Тагиле, где рухнул подъезд многоэтажки

По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, в настоящий момент идет разбор обрушившихся конструкций.

По последним данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города, пострадали три человека, в том числе, два ребенка.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле прогремел взрыв в многоэтажном доме на Сибирской улице, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев
ТЕГИ:Нижний ТагилВзрывПострадавшие

Горячие новости

Все новости

партнеры