К горящему арсеналу в Рязанской области направлены военные инженеры

Между тем, из-за пожара на складе боеприпасов в Рязанской области эвакуируют жителей 14 населённых пунктов. Об этом сообщили в МЧС, подчеркнув, что эвакуацию объявили в радиусе 50 километров от места происшествия, при этом в непосредственной близости от склада (до 5 километров) находятся 10 деревень.

По предварительной информации, уже вывезены более 1,6 тысячи человек, в первую очередь дети. Кроме этого, было перекрыто движение по автодороге Р-22 «Каспий».

Возгорание на складе боеприпасов в Рязанской области произошло ранее в среду, 7 октября. В пресс-служба Западного военного округа отметили, что причиной пожара стала загоревшаяся трава.

