К горящему арсеналу в Рязанской области направлены военные инженеры
Около 100 военных инженеров были отправлены к горящему арсеналу в Рязанской области. Об этом заявили в Минобороны России. В военном ведомстве подчеркнули, что в составе отряда, кроме специалистов, более 15 единиц военной и специальной техники, в том числе, инженерные машины разграждения ИМР-2, робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14».
Ранее стало известно, что на место ЧП в Рязанской области вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев, отмечает RT.
Между тем, из-за пожара на складе боеприпасов в Рязанской области эвакуируют жителей 14 населённых пунктов. Об этом сообщили в МЧС, подчеркнув, что эвакуацию объявили в радиусе 50 километров от места происшествия, при этом в непосредственной близости от склада (до 5 километров) находятся 10 деревень.
По предварительной информации, уже вывезены более 1,6 тысячи человек, в первую очередь дети. Кроме этого, было перекрыто движение по автодороге Р-22 «Каспий».
Возгорание на складе боеприпасов в Рязанской области произошло ранее в среду, 7 октября. В пресс-служба Западного военного округа отметили, что причиной пожара стала загоревшаяся трава.
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