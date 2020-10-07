Взрывотехник назвал причины ЧП на военных складах в России
Эксперт-взрывотехник рассказал в эфире НСН, почему на складах боеприпасов в Рязанской области могла произойти серия взрывов.
На территории бывшей военной части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы. Пожар уже охватил заброшенные склады расформированной ракетно-артиллерийской части №55443 в поселке Шелемишево. Население из рядом расположенного населенного пункта эвакуируют. Пять человек обратились к медикам, двое госпитализированы.
Эксперт-взрывотехник Виктор Поплавский в беседе с НСН назвал возможные причины пожаров на бывших военных объектах России.
«Тут все очень просто. По этим складам, скорее всего, лазают всякие «искатели приключений». Склады обычно заброшены и не охраняются должным образом, а любителей лазать, подворовывать, хватает, и только этим можно объяснить взрывы. Воруют, а потом случаются такие вот происшествия. Чтобы избежать их, надо усилить охрану, поставить специальную сигнализацию. А то остатки какие бросят там и почти не охраняют, а люди лазают, возможно, даже подрываются на минах», - считает Поплавский.
В Западном военном округе ранее заявили, что взрывы были вызваны пожаром от горящей рядом травы, огонь с которой перекинулся на склад боеприпасов из-за порывистого ветра. Пока огонь остановить не удалось, боеприпасы продолжают взрываться.
Ранее НСН сообщала о взрыве имитационного боеприпаса на территории одной из воинских частей в Печенгском районе Мурманской области. По данным Северного флота, пострадали пятеро военнослужащих-контрактников.
Также годом ранее нештатная ситуация произошла в районе ракетного полигона «Нёнокса» в Архангельской области. По официальным данным Минобороны РФ, там во время испытаний взорвался жидкостный ракетный двигатель с радиоизотопным источником питания.
Один солдат-срочник и один военнослужащий контрактник погибли, получив ожоги при пожаре на территории войсковой части на авиабазе под Вольском в Саратовской области.
Солдат-срочник из Пермского края впал в кому после взрыва в подсобном помещении на территории воинской части в Уссурийске.
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