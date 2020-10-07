Взрывотехник назвал причины ЧП на военных складах в России

На территории бывшей военной части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы. Пожар уже охватил заброшенные склады расформированной ракетно-артиллерийской части №55443 в поселке Шелемишево. Население из рядом расположенного населенного пункта эвакуируют. Пять человек обратились к медикам, двое госпитализированы.

Эксперт-взрывотехник Виктор Поплавский в беседе с НСН назвал возможные причины пожаров на бывших военных объектах России.

«Тут все очень просто. По этим складам, скорее всего, лазают всякие «искатели приключений». Склады обычно заброшены и не охраняются должным образом, а любителей лазать, подворовывать, хватает, и только этим можно объяснить взрывы. Воруют, а потом случаются такие вот происшествия. Чтобы избежать их, надо усилить охрану, поставить специальную сигнализацию. А то остатки какие бросят там и почти не охраняют, а люди лазают, возможно, даже подрываются на минах», - считает Поплавский.