Изъятый во Внуково метадон оказался принадлежащим ООН

«Эта партия метадона стоимостью 79 310 долларов является частью Программы развития ООН по профилактике ВИЧ в Таджикистане и представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики путем инъекции», — заявил представитель ООН.

При этом он подтвердил наличие неправильно маркировки на упаковках с наркотическим средством. Российские таможенники обнаружили, что информация на этикетках прибывшего из немецкого Кёльна груза не соответствует действительности о дозировке, которая реально оказалась в десятки раз выше заявленной.

