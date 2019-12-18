Изъятый во Внуково метадон оказался принадлежащим ООН
Партия незадекларированного наркотического вещества метадон, которая была изъята в аэропорту Внуково 17 декабря, оказалась помощью ООН, передает РИА Новости. Она предназначалась для оказания помощи в лечении наркозависимым в Таджикистане.
«Эта партия метадона стоимостью 79 310 долларов является частью Программы развития ООН по профилактике ВИЧ в Таджикистане и представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики путем инъекции», — заявил представитель ООН.
При этом он подтвердил наличие неправильно маркировки на упаковках с наркотическим средством. Российские таможенники обнаружили, что информация на этикетках прибывшего из немецкого Кёльна груза не соответствует действительности о дозировке, которая реально оказалась в десятки раз выше заявленной.
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