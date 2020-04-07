Известный физик Казарян скончался от коронавируса в Коммунарке

В медицинском центре «Новомосковский» в Коммунарке умер от пневмонии советский и российский физик, доктор физико-математических наук Мишик Казарян. Как сообщает РЕН ТВ, учёного ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус. Казаряну было 72 года.

Казарян занимался исследованиями в области лазерной физики и оптики. Он известен как создатель самого яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра. С 1970-х годов работал в физическом институте им. Лебедева.

Как отмечает «Московский комсомолец», вместе с Казаряном в конце марта в ту же больницу доставили его 69-летнюю жену, врача-гинеколога Арпик Асратян. У женщины выявили коронавирус. Она скончалась 26 марта.

По информации СМИ, супруги не ездили за границу и не контактировали с заболевшими Covid-19.

