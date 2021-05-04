Известный дрессировщик хищников Багдасаров скончался от коронавируса
Коронавирус стал причиной смерти народного артиста России, дрессировщика хищников Михаила Багдасарова, сообщает РИА Новости.
В Росгосцирке уточнили, что артисту было 75 лет.
Уроженец Баку Михаил Багдасаров сначала был в цирке униформистом, после чего девять лет работал в труппе знаменитой дрессировщицы Маргариты Назарововой. С собственной программой он начал выступать с 1973 года.
Укротителями тигров стали и дети Багдасарова Артур и Карина, которым в 2003 году было присвоено звание Заслуженных артистов России.
Ранее от коронавируса в возрасте 77 лет умер российский продюсер Михаил Плоткин, сообщает Ura.ru. Он был администратором ВИА «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Лейся, песня», а также работал с Аллой Пугачевой.
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