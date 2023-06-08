Известного автохама задержали в Екатеринбурге

Отмечается, что Новоселов был задержан в магазине в поселке Шиловка под Екатеринбургом. Задержанного отправили в СИЗО.

В региональном управлении ФСИН отметили, что Новоселова приговорили к году и трем месяцам лишения свободы условно за угрозу убийством, однако тот скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции и был объявлен в розыск 13 января.

Напомним, Новоселов прославился после появления в интернете в 2013 году ролика «Ты кому сигналишь, дядя?». В ходе дорожного конфликта он проткнул ножом шины автомобиля оппонента. В дальнейшем он неоднократно был замечен в нападениях на людей.

Ранее в ходе дорожного конфликта с участием двух женщин во Владивостоке одна из них применила мачете. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

