Известного автохама задержали в Екатеринбурге
Екатеринбургские правоохранители задержали самого известного автохама Игоря Новоселова. Он скрывался от органов правопорядка на протяжении нескольких месяцев, сообщил портал E1.RU.
Отмечается, что Новоселов был задержан в магазине в поселке Шиловка под Екатеринбургом. Задержанного отправили в СИЗО.
В региональном управлении ФСИН отметили, что Новоселова приговорили к году и трем месяцам лишения свободы условно за угрозу убийством, однако тот скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции и был объявлен в розыск 13 января.
Напомним, Новоселов прославился после появления в интернете в 2013 году ролика «Ты кому сигналишь, дядя?». В ходе дорожного конфликта он проткнул ножом шины автомобиля оппонента. В дальнейшем он неоднократно был замечен в нападениях на людей.
Ранее в ходе дорожного конфликта с участием двух женщин во Владивостоке одна из них применила мачете. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: контрнаступление ВСУ в Запорожской области было ожидаемо
- Гладков: под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая
- СМИ: России заглушила сигнал GPS в Европе
- Генерал ВС США Милли заявил о существовании трех сверхдержав
- Минобороны: ВСУ потеряли на запорожском направлении три танка Leopard
- Москвичи назвали свои траты на аренду жилья
- Генштаб ВСУ опроверг сообщения о начале контрнаступления
- Известного автохама задержали в Екатеринбурге
- Генконсульство РФ в Хургаде призвало туристов сохранять бдительность в воде
- В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного сидра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru