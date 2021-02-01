Израильский беспилотный летательный аппарат разбился на территории Ливана

Беспилотный летательный аппарат Армии обороны Израиля упал на территории Ливана близ границы, сообщает пресс-служба израильских ВС.

В сообщении уточняется, что инцидент произошёл в ходе «оперативной деятельности». Израильские военные добавили, что «риска утечки информации нет».

По данным телеканала Al Mayadeen, беспилотник был сбит бойцами сопротивления и в настоящее время находится в руках бойцов шиитской партии «Хезболлах».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в своём прогнозе указал, что в 2021 году продолжатся военные конфликты в Нагорном Карабахе, Донбассе и Сирии, сообщает Ura.ru. По его мнению, они также могут произойти в Белоруссии, на Курилах и в Северном морском коридоре.

