Избивший DJ Smash экс-депутат выйдет на свободу

Ходатайство об условно-досрочном освобождении Телепнева было подано в конце октября. Ранее стало известно, что избитый музыкант согласился заключить мировое соглашение со своим обидчиком. По условиям соглашения, Телепнев должен разместить денежные средства в индивидуальном банковском сейфе, а Андрей Ширман не возражает по поводу условно-досрочного освобождения.

Телепнева приговорили к двум годам лишения свободы после того, как он вместе со своим знакомым Сергеем Ванкевичем в ночном клуб жестоко избили Dj Smash. При этом Ванкевич смог избежать заключения, так как ему изменили наказание на ограничение свободы. Также осужденные обязаны выплатить музыканту 11 миллионов рублей в качестве возмещения материального ущерба.

