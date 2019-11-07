Избивший DJ Smash экс-депутат выйдет на свободу

7 ноября 201908:20

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев, который отбывает наказание после избиения Dj Smash (Андрея Ширмана), будет условно-досрочно освобожден. Ходатайство об УДО было рассмотрено Нытвенским городским судом.

«Постановлением от 7 ноября Телепнев условно-дочсрочно освобожден от отбывания наказания. Постановление суда вступает в силу по истечении 10 дней, если ни прокуратура, ни сторона потерпевшего не будет обжаловать постановление», — заявил Ura.ru источник в Нытвенском городском суде.

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Ходатайство об условно-досрочном освобождении Телепнева было подано в конце октября. Ранее стало известно, что избитый музыкант согласился заключить мировое соглашение со своим обидчиком. По условиям соглашения, Телепнев должен разместить денежные средства в индивидуальном банковском сейфе, а Андрей Ширман не возражает по поводу условно-досрочного освобождения.

Телепнева приговорили к двум годам лишения свободы после того, как он вместе со своим знакомым Сергеем Ванкевичем в ночном клуб жестоко избили Dj Smash. При этом Ванкевич смог избежать заключения, так как ему изменили наказание на ограничение свободы. Также осужденные обязаны выплатить музыканту 11 миллионов рублей в качестве возмещения материального ущерба.

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ФОТО: DJ Smash (Андрей Ширман)
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