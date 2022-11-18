Избившего Прилучного калининградца приговорили к исправительным работам
Владелец калининградского клуба «Завод» Владимир Семенов признан виновным в избиении актёра Павла Прилучного. Об этом в своём Telegram-канале сообщил областной суд.
По версии следствия, 21 ноября 2020 года осуждённый нанёс Прилучному «не менее двух ударов руками и ногами по голове», медики зафиксировали у актёра черепно-мозговую травму с переломом костей.
Суд признал Семенова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на год и пять месяцев. Кроме того, с него будет удержано 15% заработной платы доход государства.
Ранее знаменитый боксёр, экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон подрался в самолёте с надоедливым и пьяным пассажиром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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