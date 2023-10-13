Избитая одноклассниками школьница доставлена на вертолёте в больницу Уфы
Девочку – подростка из Башкирии, которую избили двое одноклассников, доставили на медицинском вертолете в республиканскую детскую больницу в Уфе. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.
Об этом сообщает портал UFA1.RU со ссылкой на республиканское министерство здравоохранения. Сейчас школьницу поместили в отделение травматологии на стационарное лечение.
Согласно предварительным данным, два ученика 6 класса школы в деревне Савалеево избили одноклассницу на уроке ногами, когда преподаватель на время вышла из класса.
По словам матери пострадавшей, у девочки отбита селезенка, поджелудочная железа, множественные ушибы по телу.
Случившимся занимается отдел по делам несовершеннолетних полиции. Районная прокуратура организовала проверку, в ходе которой предстоит оценить действия работников учебного заведения. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», будет также проверено исполнение законов об образовании в части обеспечения безопасности детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru