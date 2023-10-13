Избитая одноклассниками школьница доставлена на вертолёте в больницу Уфы

Девочку – подростка из Башкирии, которую избили двое одноклассников, доставили на медицинском вертолете в республиканскую детскую больницу в Уфе. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.

Об этом сообщает портал UFA1.RU со ссылкой на республиканское министерство здравоохранения. Сейчас школьницу поместили в отделение травматологии на стационарное лечение.

Согласно предварительным данным, два ученика 6 класса школы в деревне Савалеево избили одноклассницу на уроке ногами, когда преподаватель на время вышла из класса.