Из затопленных районов Приморья эвакуировали 6 тысяч человек
28 августа 202323:41
Спасатели эвакуировали более шести тысяч человек из затопленных районов Приморского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГО и ЧС региона.
Эвакуировано 6101 человек, включая 864 ребенка.
В Уссурийском городском округе из затопленных мест вывезли 3,3 тысячи человек. В Октябрьском округе эвакуировали 997 жителей.
В регионе 23 и 25 августа прошли интенсивные дожди. В пятницу губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о введении режима ЧС федерального уровня, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru