Из затопленных районов Приморья эвакуировали 6 тысяч человек

Спасатели эвакуировали более шести тысяч человек из затопленных районов Приморского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГО и ЧС региона.

Во Владивостоке 70 тысяч жителей остались без света из-за циклона

Эвакуировано 6101 человек, включая 864 ребенка.

В Уссурийском городском округе из затопленных мест вывезли 3,3 тысячи человек. В Октябрьском округе эвакуировали 997 жителей.

В регионе 23 и 25 августа прошли интенсивные дожди. В пятницу губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о введении режима ЧС федерального уровня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ЭвакуацияНаводнениеПриморье

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