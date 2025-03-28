Из-за землетрясения в Мьянме погибли 13 человек

Жертвами землетрясения в Мьянме стали 13 человек. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на данные больницы города Мандалай.

Мьянма объявила режим ЧП в пострадавших от землетрясения регионах

Ранее на территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались в пяти соседних государствах, в том числе в Таиланде. На фоне стихийного бедствия в Бангкоке был объявлен режим ЧП, пишет «Свободная пресса».

«Землетрясение убило 13 человек», - отмечает New York Times.

В результате ЧП пострадали как минимум 200 человек.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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