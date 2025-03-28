Из-за землетрясения в Мьянме погибли 13 человек
28 марта 202513:10
Жертвами землетрясения в Мьянме стали 13 человек. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на данные больницы города Мандалай.
Ранее на территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались в пяти соседних государствах, в том числе в Таиланде. На фоне стихийного бедствия в Бангкоке был объявлен режим ЧП, пишет «Свободная пресса».
«Землетрясение убило 13 человек», - отмечает New York Times.
В результате ЧП пострадали как минимум 200 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru