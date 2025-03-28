Мьянма объявила режим ЧП в пострадавших от землетрясения регионах

Власти Республики Союза Мьянма объявили чрезвычайное положение (ЧП) в пострадавших от землетрясения регионах. Об этом сообщили в Совете государственного планирования и администрации страны.

В Мьянме были зафиксированы толчки магнитудой 7,7, которые ощутили жители пяти соседних стран, в том числе в Таиланде.

В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,2

Режим ЧП объявлен в регионе Сагаинг, Мандалай, Магвэй, в северо-восточной части штана Шан, в округе Нейпьидо и регионе Баго. Правительство сообщило, что намерено оперативно расследовать ущерб в этих районах и провести спасательные операции.

Ранее в АТОР сообщили, что информация о российских туристах, пострадавших в Таиланде в результате землетрясения в Мьянме, не поступала, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео / соцсети
ТЕГИ:ЗемлетрясениеМьянма

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