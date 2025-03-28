Мьянма объявила режим ЧП в пострадавших от землетрясения регионах

Власти Республики Союза Мьянма объявили чрезвычайное положение (ЧП) в пострадавших от землетрясения регионах. Об этом сообщили в Совете государственного планирования и администрации страны.

В Мьянме были зафиксированы толчки магнитудой 7,7, которые ощутили жители пяти соседних стран, в том числе в Таиланде.