Мьянма объявила режим ЧП в пострадавших от землетрясения регионах
Власти Республики Союза Мьянма объявили чрезвычайное положение (ЧП) в пострадавших от землетрясения регионах. Об этом сообщили в Совете государственного планирования и администрации страны.
В Мьянме были зафиксированы толчки магнитудой 7,7, которые ощутили жители пяти соседних стран, в том числе в Таиланде.
Режим ЧП объявлен в регионе Сагаинг, Мандалай, Магвэй, в северо-восточной части штана Шан, в округе Нейпьидо и регионе Баго. Правительство сообщило, что намерено оперативно расследовать ущерб в этих районах и провести спасательные операции.
Ранее в АТОР сообщили, что информация о российских туристах, пострадавших в Таиланде в результате землетрясения в Мьянме, не поступала, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru