Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло рядом с Курильскими островами

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 6 баллов в Тихом океане рядом с Курильскими островами, передает ТАСС.

Эпицентр природного явления находился в 374 км к юго-западу от города Курильск. Очаг располагался на глубине 25 км.

Угроза цунами не объявлялась.





