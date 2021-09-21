Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло рядом с Курильскими островами

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 6 баллов в Тихом океане рядом с Курильскими островами, передает ТАСС.

Эпицентр природного явления находился в 374 км к юго-западу от города Курильск. Очаг располагался на глубине 25 км.

Угроза цунами не объявлялась.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Курильские ОстроваЗемлетрясение
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