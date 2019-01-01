Из-за угрозы взрыва эвакуированы десятки российских ТЦ

По регионам России вновь прокатилась волна сообщений о минировании торговых центров. Как пишет РИА Новости, в частности, после анонимного звонка из нескольких ТЦ во Владивостоке выводят сотрудников и посетителей. Там работают сотрудники полиции, спецслужб и кинологи, отмечает RT.

Кроме того, посетителей четырёх торговых и бизнес-центров из-за сообщений о минировании эвакуируют в Кемерове. Также проверки проходят в 20 ТЦ и предприятий Екатеринбурга. К слову, там в конце апреля из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей «Ельцин Центра», напоминает Ura.ru.

В конце марта НСН сообщала, что из-за сообщений об угрозе взрыва государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге эвакуируют второй день подряд. Об этом сообщалось в Twitter музея. Там было отмечено, что основной музейный комплекс закрыт для посетителей из-за «минирования».

В свою очередь в эфире НСН председатель Экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил, что прекратить волну ложных минирований поможет ликвидация черного рынка сим-карт.

