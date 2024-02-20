Из-за разгерметизации нефтепровода под Волгоградом загрязнен квадратный километр почвы

В ведомстве заявили, что получили оперативное сообщение от ООО «РИТЭК» ТПП «Волгограднефтегаз» по факту разгерметизации действующего нефтепровода «Котовский».

По данным специалистов, площадь загрязнения почвы нефтепродуктами составила более 800 квадратных метров. Взяты пробы почв для анализа, по результатам экспертизы «будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам».

