Из-за пожара в кинотеатре в Апатитах эвакуировали людей

Пожар произошел в кинотеатре «Полярный» в Апатитах в Мурманской области, из здания были эвакуированы посетители. Об этом сообщает ТАСС.



Отмечается, что пожарные эвакуировали восемь человек. Обошлось без пострадавших.



По данным регионального управления МЧС, огонь повредил дверь, электропроводку и хозинструменты.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в одной из московских квартир.





