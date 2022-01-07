Из-за пожара в кинотеатре в Апатитах эвакуировали людей
7 января 202222:59
Пожар произошел в кинотеатре «Полярный» в Апатитах в Мурманской области, из здания были эвакуированы посетители. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что пожарные эвакуировали восемь человек. Обошлось без пострадавших.
По данным регионального управления МЧС, огонь повредил дверь, электропроводку и хозинструменты.
Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в одной из московских квартир.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru