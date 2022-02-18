Более 10 человек пропали после пожара на пароме вблизи Греции
Одиннадцать человек считаются пропавшими без вести после пожара на пароме возле греческого острова Корфу в пятницу. Об этом сообщает BBC.
Греческая береговая охрана сообщила, что на пароме, принадлежащем итальянской фирме Grimaldi Lines, находились 239 пассажиров и 51 член экипажа. По данным греческих властей, большинство пассажиров являются гражданами Италии.
Итальянские официальные лица заявили, что 277 из находившихся на борту, были доставлены в безопасное место, еще 10 госпитализированы из-за проблем с дыханием и незначительных травм. Одиннадцать считаются пропавшими без вести.
По предварительным данным, пожар начался на одном из автомобилей в трюме.
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