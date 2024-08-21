Из-за пожара пассажиров эвакуировали со станции метро «Саларьево» в Москве

На станции Московского метрополитена «Саларьево» загорелся силовой кабель трансформатора, все находившиеся там люди были эвакуированы. Об этом сообщили в оперативных служба столицы.

По требованию МЧС станция «Саларьево» закрыта для входа и выхода пассажиров, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.