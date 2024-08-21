Из-за пожара пассажиров эвакуировали со станции метро «Саларьево» в Москве
21 августа 202413:23
На станции Московского метрополитена «Саларьево» загорелся силовой кабель трансформатора, все находившиеся там люди были эвакуированы. Об этом сообщили в оперативных служба столицы.
По требованию МЧС станция «Саларьево» закрыта для входа и выхода пассажиров, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Поезда проезжают ее без остановки.
Ранее Telegram-каналы сообщали о задымлении в тоннеле между станциями «Саларьево» и «Румянцево» Сокольнической линии подземки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru