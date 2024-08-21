Загрутдинов: Конечная станция автобусов и остановки появятся у метро «Лухмановская»

Современные остановочные павильоны и здание конечной станции автобусов появятся близ станции «Лухмановская» (Некрасовская линия Московского метрополитена). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Рядом с отстойно-разворотной площадкой для наземного транспорта ведется строительство двухэтажного здания конечной станции автобусов площадью более 345 квадратных метров. Оно предназначено для кратковременного отдыха водителей и размещения станционных служб, ответственных за текущий ремонт и обслуживание наземного городского транспорта», — заявил руководитель департамента, добавив, что строители займутся улучшением улично-дорожной сети.

Загрутдинов подчеркнул, что каркас конечной станции уже выполнен в монолите, строение будет дополнительно утеплено минераловыми плитами. Кроме того, строители подключают здание к внешним инженерным системам и выполняют внутреннюю отделку.

Также проектом предусмотрено расширение отстойно-разворотной площадки и устройство зарядных станций для электротранспорта. Поблизости от входа в метро появятся пять остановочных павильонов, оснащенных табло с расписанием движения, слотами для зарядки мобильных устройств и камерами видеонаблюдения.

В ходе развития улично-дорожной сети планируется реконструировать и построить около 4,5 км дорог, часть из которых станет подъездными путями к пересадочному комплексу «Лухмановская». Реализация проекта позволит улучшить движение автотранспорта.

