Загрутдинов: Конечная станция автобусов и остановки появятся у метро «Лухмановская»
Современные остановочные павильоны и здание конечной станции автобусов появятся близ станции «Лухмановская» (Некрасовская линия Московского метрополитена). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Рядом с отстойно-разворотной площадкой для наземного транспорта ведется строительство двухэтажного здания конечной станции автобусов площадью более 345 квадратных метров. Оно предназначено для кратковременного отдыха водителей и размещения станционных служб, ответственных за текущий ремонт и обслуживание наземного городского транспорта», — заявил руководитель департамента, добавив, что строители займутся улучшением улично-дорожной сети.
Загрутдинов подчеркнул, что каркас конечной станции уже выполнен в монолите, строение будет дополнительно утеплено минераловыми плитами. Кроме того, строители подключают здание к внешним инженерным системам и выполняют внутреннюю отделку.
Также проектом предусмотрено расширение отстойно-разворотной площадки и устройство зарядных станций для электротранспорта. Поблизости от входа в метро появятся пять остановочных павильонов, оснащенных табло с расписанием движения, слотами для зарядки мобильных устройств и камерами видеонаблюдения.
В ходе развития улично-дорожной сети планируется реконструировать и построить около 4,5 км дорог, часть из которых станет подъездными путями к пересадочному комплексу «Лухмановская». Реализация проекта позволит улучшить движение автотранспорта.
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