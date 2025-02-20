Из-за падения беспилотника загорелась электроподстанция в Краснодарском крае
20 февраля 202520:48
Электроподстанция загорелась из-за после падения обломков дрона в Краснодарском крае. Об этом сообщил в своем Telegram-канале региональный оперштаб.
Уточняется, что инцидент произошел близ станицы Нововеличковской (Динский район), после падения обломков БПЛА вспыхнул пожар, площадь которого неизвестна. Его ликвидацией занимаются оперативные службы.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее украинские беспилотники атаковали электроподстанцию в городе Рыльске. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru