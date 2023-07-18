Из-за непогоды в Москве упало 10 деревьев, повреждены 15 автомобилей

В результате сильного ливня в Москве, по предварительным данным, упало десять деревьев, повреждены 15 автомобилей. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Меньше чем за час в отдельных районах города выпало свыше четверти месячной нормы осадков, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.