Из-за непогоды в Москве упало 10 деревьев, повреждены 15 автомобилей
18 июля 202317:49
В результате сильного ливня в Москве, по предварительным данным, упало десять деревьев, повреждены 15 автомобилей. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Меньше чем за час в отдельных районах города выпало свыше четверти месячной нормы осадков, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
По данным ресурса, наиболее сильный дождь прошел в центре столицы, на севере и северо-востоке.
Синоптики прогнозируют сегодня вторую порцию осадков, обещая, что она будет еще более сильной.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru