Из-за непогоды в Москве упало 10 деревьев, повреждены 15 автомобилей

В результате сильного ливня в Москве, по предварительным данным, упало десять деревьев, повреждены 15 автомобилей. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Меньше чем за час в отдельных районах города выпало свыше четверти месячной нормы осадков, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Колесо обозрения «Солнце Москвы» приостановило работу из-за ливня с грозой

По данным ресурса, наиболее сильный дождь прошел в центре столицы, на севере и северо-востоке.

Синоптики прогнозируют сегодня вторую порцию осадков, обещая, что она будет еще более сильной.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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