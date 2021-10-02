Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком под Пензой
Локомотив и три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в результате столкновения состава с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
ЧП произошло в 5:40 вблизи станции Гольцовка. Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом №116 «Адлер-Томск», было повреждено железнодорожное полотно.
В поезде находились 336 пассажиров, в том числе 34 ребенка, по предварительным данным, никто не пострадал.
Как отметил собеседник агентства, прогнозируется задержка трех пассажирских поездов.
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