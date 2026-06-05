Песков: Россия открыта к возвращению западного бизнеса
Россия открыта к возвращению западного бизнеса, считает пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Как отметил представитель Кремля РФ «нужно, обязательно» возвращение зарубежного бизнеса.
«Мы должны оставаться открытыми для иностранных инвестиций», - подчеркнул Песков.
Он добавил, что любой экономике необходимо развиваться с максимальным притоком зарубежных инвестиций, кроме того, это приносит конкуренцию.
Ранее Песков заявил, что западные бренды начнут возвращаться в Россию по мере ослабления политического давления на компании со стороны властей их стран, напоминает Ura.ru.
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