В Удмуртии в ДТП с двумя авто погибли пять человек
Пять человек погибли в результате ДТП с двумя автомобилями в Удмуртии. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
По ее данным, на дороге «Костино - Камбарка» на территории Сарапульского района республики произошло лобовое столкновение двух машин.
«Погибли оба водителя, а также пассажиры автомобилей - 41-летняя женщина, 8-летняя девочка и 2-летний мальчик», - отметили в ведомстве.
Еще пять пассажиров, в том числе пятилетняя девочка, получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.
Ранее в Тихвинском районе Ленинградской области столкнулись лоб в лоб Renault Duster и Audi. В аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей, пишет 360.ru.
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