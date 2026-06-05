В Удмуртии в ДТП с двумя авто погибли пять человек

Пять человек погибли в результате ДТП с двумя автомобилями в Удмуртии. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По ее данным, на дороге «Костино - Камбарка» на территории Сарапульского района республики произошло лобовое столкновение двух машин.

«Погибли оба водителя, а также пассажиры автомобилей - 41-летняя женщина, 8-летняя девочка и 2-летний мальчик», - отметили в ведомстве.

Еще пять пассажиров, в том числе пятилетняя девочка, получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее в Тихвинском районе Ленинградской области столкнулись лоб в лоб Renault Duster и Audi. В аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей, пишет 360.ru.

