Из столичного заведения «Арбат 21» эвакуировали посетителей

Отмечается, что в результате суеты люди потеряли вещи и куртки.

Кроме того, эвакуация началась и в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге. Причины эвакуации неизвестны.

В пятницу около 20:00 началась стрельба в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», напоминает «Радиоточка НСН». По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Подробности уточняются.

