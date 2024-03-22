Из столичного заведения «Арбат 21» эвакуировали посетителей

Из ивент-пространства «Арбат 21» эвакуировали всех людей с концерта рэп-исполнителя Дани Кашина, сообщают очевидцы.

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Отмечается, что в результате суеты люди потеряли вещи и куртки.

Кроме того, эвакуация началась и в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге. Причины эвакуации неизвестны.

В пятницу около 20:00 началась стрельба в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», напоминает «Радиоточка НСН». По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Подробности уточняются.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
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