Из столичного заведения «Арбат 21» эвакуировали посетителей
22 марта 202422:10
Из ивент-пространства «Арбат 21» эвакуировали всех людей с концерта рэп-исполнителя Дани Кашина, сообщают очевидцы.
Отмечается, что в результате суеты люди потеряли вещи и куртки.
Кроме того, эвакуация началась и в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге. Причины эвакуации неизвестны.
В пятницу около 20:00 началась стрельба в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», напоминает «Радиоточка НСН». По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Подробности уточняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru